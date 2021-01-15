شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق البحر الأحمر تبدأ استقبال المصريين في مبادرة شتي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الفنادق والقري السياحية بمحافظة البحر الاحمر المشاركة في مبادرة «شتي في مصر» التي دشّنتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية في استقبال المصريين لقضاء اجازاتهم خلال اجازة نصف العام الدراسي بداية من امس الجمعة وتستمر حتى 28 من شهر فبراير المقبل، بهدفٍ إنعاش الحركة السياحية بمدن البحر الأحمر وعدد من المحافظات السياحية من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي عبر رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بسعر موحد.

وتقدم الفنادق المشاركة في المبادرة تخفيضات على الأسعار بنسبة 50% حيث أعلن عدد من الفنادق والقرى السياحية عروض لخفض الأسعار من 3 آلاف جنيه إلى 1600جنيه للإقامة الشاملة في الفنادق 5 نجوم، و900 جنيه لأربعة نجوم.

فيما شددت وزارتي الصحة والسياحة على الالتزام بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقا لضوابط التشغيل المقررة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وأن لجان الفحص المشتركة من وزارتي الصحة والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية تمر بصفة يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات المقررة

وكشف سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الاحمر، عن تشغيل شركة” كوندور” الالمانية للطيران رحلتين أسبوعيا من ألمانيا للغردقة خلال مارس المقبلوأضاف حويدق في تصريحات صحفية ان فنادق البحر الاحمر تعتمد بشكل رئيسي على السياحة الالمانية، وان السوق الالماني هو الملف الرئيسي الاول لمصدر حركة السياحة في مصر وشدد على ضرورة الرقابة على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى في المنتجعات، للتصدي لفيروس كورونا وتتصدر ألمانيا قوائم الدول المصدرة للسياحة في مصر منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء