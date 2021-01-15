شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الطوخي: نشأت وسط أسرة تتذوق الأدب.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة صفاء الطوخي، إنها نشأت وسط أسرة تتذوق الشعر والأدب.

وأضافت صفاء الطوخي خلال استضافتها مع الفنانة سلوى محمد على والإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف مقدمات برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن منزلها لم يخل من الأدب والشعر والموسيقى لكنه كان مصريا أيضا كأي بيت.

وأشارت إلى أنها شعرت بعد وفاة والدتها الكاتبة فتحية العسال بأن «كل حاجة ناقصة حاجة»، مضيفة أن الله سبحانه وتعالى عوضها بابنتها التي تشبه جدتها في شكلها وروحها.



