شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربى» تطلق الفيديو الرابع من حملة «بنبنى لبكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الإنتاج الحربى الفيديو الرابع من حملة «بنبنى لبكرة»، وهى حملة إعلامية تستهدف استعراض لمحات من المشروعات التي تشارك في تنفيذها، وتعكس مساهمتها في التنمية الشاملة بالدولة، فضلًا عن جذب الشباب للتعرف على بعض أنشطة الوزارة من خلال فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة.

وخلال الفيديو تمت الإشارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل على إعادة استخدام المياه الرمادية، التي هي ناتج صرف المياه من الأحواض والمغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمطابخ والمصارف الأرضية.

ونوه الفيديو إلى أنه سيتم استخدام تلك المياه بعد معالجتها في تغذية صناديق الطرد في دورات المياه بالمساجد والمستشفيات والمبانى الإدارية، ورى الحدائق والمساحات الخضراء، وإعداد الخلطات الخرسانية وغسل السيارات، وأغراض التبريد في محطات الطاقة ومكافحة الحرائق، كما سيتم البدء بالمركز الطبى للإنتاج الحربى بحلوان كبداية لتنفيذ المشروع، ثم التعميم على كل المبانى الحكومية والإدارية والمستشفيات الحكومية والأماكن الدينية.