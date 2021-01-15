شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 30 ماكينة خياطة علي السيدات بالعريش بحضور المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالعريش، غدًا السبت، بتوزيع عدد 30 ماكينة خياطة علي السيدات الأولي بالرعاية، وذلك في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وسعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكدت أماني غريب، المدير التنفيذي لجمعية الفيروز ، أن ذلك بأتي ضمن مشروع « إنتاجنا»، والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مشروع لتمكين عدد 190 مستفيدًا ومستفيدة من إنتاج المستلزمات الطبية في مدينة العريش .

أضافت غريب، أنه يتم تنفيذ المشروع في مقر الجمعية بمدينة العريش بتمويل قدره 3.5 مليون جنيه، لإتاحة فرص التشغيل لعدد 190 مستفيد ومستفيدة بالإضافة الى تنفيذ عدد 19 برنامج تدريبي إداري علي مهارات إدارة المشروعات ودراسات الجدوى والشمول المالي الذي يعتبر من أحد مستهدفات المشروع.

أشارت غريب أن المستهدف من المشروع إنتاج "كمامة متعددة الاستخدام ، الجاون الطبي ، غطاء الرأس ،غطاء القدم ،بدلة العزل ، غطاء سرير متعددة الاستخدام، غطاء سرير ذات الاستخدام الواحد"، كما يستهدف المشروع أيضا تدعيم خط الإنتاج الموجود بالجمعية ببعض الماكينات والآن التعقيم ليصبح خط إنتاج متكامل يتم فيه تشغيل المستفيدين وتجميع وتشطيب المنتجات التي يتم إنتاجها في منازل المستفيدين.

قالت أنه يسعي المشروع للوصول الي الفئات الأولي بالرعاية ليكونوا من مستفيدي المشروع وتمكينهم من العمل ..بجانب منح عدد 30 سيدة من السيدات اللاتي تعيل أسرهن بماكينات خياطة سريعة لتوفير العمل.