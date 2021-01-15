شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي من معهد القلب لإجراء العمليات الجراحية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء، اليوم الجمعة، فريق طبى من معهد القلب القومى بالقاهرة ، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم عبد العزيز طه استشارى القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى ، ويضم كل من الدكتور محمد محمود السيد نوار أخصائى القلب والأوعية الدموية بالمعهد ، محمد محمد فايق فنى أشعة بالمعهد ، وسعيد على عبد العاطى فنى تمريض ومنسق الفريق .

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه كان في استقبالهم الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، والدكتور أحمد عزمي، نائب مدير المستشفى، منسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى.

وأشار عثمان، إلى أن وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب مستمر أسبوعيًا طبقًا لبروتوكول التعاون المُوقَّع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات، وبروتوكول التعاون مع المعهد القومي للقلب.