شكرا لقرائتكم خبر عن السفير عماد حنا يبحث مع سكرتير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية زيارته للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقــدَ السفيـر عمــاد حنـــا سفيــر مصر في أكــرا اجتماعــاً تنسيقياً موسعاً مع «وامكيلي ميني» سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحــرة القارية، تناولا خلاله زيارتــه المُرتقبــة للقاهــرة، والتي من المُقـرر أن تبدأ اليوم ١٦ يناير الجاري، يعقد خلالها سلسلةً من الاجتماعات واللقاءات المهمة اتصالاً بإنفـــاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية العام الجاري ٢٠٢١.

وأعــرب السكرتير العام خلال اللقاء عن سعادته بأن تكون القاهــرة أولى العواصم الأفريقية التي يزورها تزامناً مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية الطموحة التي كان لمصر دورها الفاعل في إنفاذها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، كما كانت في طليعة الدول التي صَدّقتْ عليها إيماناً منها بأهميتها في تحقيق التكامل الأفريقي المنشود، مؤكداً تطلعه للتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته الواسعة سعياً لإيجاد سوقٍ أفريقية موحدة ذات حضورٍ فعلي على الساحة التجارية العالمية بما يصب في النهاية في صالح المواطن الأفريقي.

وأعرب «وامكيلي ميني» عن امتنانه للدعم المصري الملموس للاتفاقية وسكرتاريتها الوليدة، كما ثَمَنَ دور مصر الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية وإدارتها الحكيمة لقضايا القارة وشواغلها إبان تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

من جانبه، رحبَ السفير حنــا بزيارة السكرتير العام للقاهـرة، والتي ستشهد مجموعةً من اللقاءات والمُشاورات الهامة التي يُمكن البناء عليها لخدمة أهداف التنمية القارية المُستدامة، إضافةً إلى حضور السكرتير العام لاحتفالية «إنـارة شُعلة التجارة الأفريقية» وزيارة عددٍ من المشروعات القومية الجديدة التي تُمثل إضافةً للقدرات الأفريقية وتعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات العالمية المُترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وأكدَ حنـا في هذا السياق حرص القيادة السياسية في مصر على تحقيق الاندماج الإفريقي المأمول عبرَ دعم المُشاركة مع الأشقاء الأفارقة، وتشجيع اتخاذ خطواتٍ مُتدرجة وثابتة لتعزيز التجارة بين دول القـــارة، والتوافق حول خطةٍ لتوحيد المعايير والمواصفات للارتقاء بالمُنتج الأفريقي بما يُمكّنَهُ من التواجُد والمنافسة في السوق العالمي، وترحيبها بالمُساهمة بخبرة مصر الواسعة في مجال التجارة في السلع والخدمات، والتحكيم التجاري الدولي وفض المنازعات، والمُعالجات التجارية، وموضوعات حقوق الملكية الفكرية وقواعد المنشأ، وغيرها من الموضوعات التي تحظى مصرُ بخبراتٍ وتجارُب مُتراكمة فيهـا