شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 بحوزتهم 5 أسلحة نارية وبانجو وحشيش في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، الأربعاء، من ضبط 7 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش وأسلحة نارية.

كانت معلومات قد وصلت إلى الأجهزة الأمنية بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار وحيازة المواد المخدرة والسلاح.

تم تحديد المتهمين، وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر «البانجو» وزنت 500 جرام من البانجو و5 قطع سلاح ناري و290 جرام حشيش و40 قرص وسلاح ابيض

تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.