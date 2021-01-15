شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام المصري في بورسودان يبحث التعاون الثقافي مع ولاية البحر الأحمر السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي سامح فاروق شحاته، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في بورسودان، عدد من المسؤولين بولاية البحر الأحمر السودانية، ممثلين في مدير الثقافة بالولاية خليفة محمد أحمد على، ومدير متحف البحر الأحمر للتراث ومدير إدارة التراث الثقافي سيد هاشم شنقراي، بجانب مدير إدارة التنظيمات الثقافية والفنون بالولاية محمد يوسف موسى.

بحث اللقاء أوجه تفعيل التعاون المشترك في المجال الثقافي والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة وتنظيم المتاحف وترميم والحفاظ على الآثار، واستعرض الإمكانيات المتاحة لتدريب الأثريين السودانيين من ولاية البحر الأحمر في مصر، فضلاً عن تبادل الزيارات بين المسئولين وإيفاد فرق الفنون الشعبية والكتاب والمفكرين والشعراء من أجل المشاركة في المهرجانات الفنية والثقافية التي تقام في البلدين.

كما تم التطرق أيضاً لسُبُل تعريف أهالي ولاية البحر الأحمر بدور القنصلية العامة في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، وذلك في ضوء الروابط الأسرية التي تربط مواطني منطقة البحر الأحمر في البلدين، وفي ظل الأهمية الخاصة لولاية البحر الأحمر السودانية والتي تتضمن جزءً من الحدود المصرية السودانية.