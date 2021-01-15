شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في جوبا يلتقي بمحافظ البنك المركزي الجنوب سوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير د. محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية لدى جوبا، مع محافظ البنك المركزي الجنوب سوداني «ديير تونج»، وذلك قبل زيارة المسؤول الجنوب سوداني إلى مصر الأسبوع المقبل، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من محافظ البنك المركزي المصري.

تناول اللقاء مقترحات التعاون بين البنكين المركزيين في البلدين في مجالات تتضمن السياسات المالية والمدفوعات الدولية والعمل المصرفي والتدريب وبناء القدرات.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، وفرص عمل البنوك المصرية في جنوب السودان، وذلك في إطار توافق البلدين خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى جوبا في نوفمبر الماضي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مجالات التكامل الاقتصادي والشراكة التنموية.