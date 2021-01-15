شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيومي» رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار حزب الحرية المصري الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب عن القائمة بمحافظة القليوبية، رئيساً لهيئته البرلمانية داخل مجلس النواب.

ويعد «الفيومي»، أحد خبراء الإدارة المحلية في مصر، حيث شغل رئاسة مجلس محلي محافظة القليوبية أكثر من ٣٠ عاما متواصلة، وساهم في وضع العديد من القوانين والتشريعات الهامة خلال الفصل التشريعي الماضي، حيث كان عضوا في لجنة الإدارة المحلية، ومنها قانون الإدارة المحلية الجديد الذي لم يصدر بعد، وقانون المحال العامة الذي بدأ العمل به مؤخرا.

وقال بيان صحفي «الجمعة»، نشرته الصفحة الرسمية للحزب ب «الفيس بوك»، إن الهيئة البرلمانية للحزب تتكون من ٧ نواب داخل المجلس وهم الدكتور محمد عطيه الفيومي، والمهندس معتز محمد محمود، والمحاسب أحمد مهني، والدكتورة جيهان البيومي، وأمل سلامه، والدكتور محمد بهجت الصن، وأخيرا اللواء عبدالفتاح الشحات.

وأضاف البيان أن كافة قيادات وأعضاء الحزب بالأمانة العامة المركزية وكافة أمانات المحافظات، تتقدم بخالص التهنئة للنواب بمناسبة بدء دور الإنعقاد الأول بالبرلمان المصري لعام ٢٠٢٦/٢٠٢١، متمنين لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.