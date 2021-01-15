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دعم مستشفى أشمون للعزل بـ 110 أسطوانة أكسجين لمواجهة جائحة كورونا

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية انه تم دعم مستشفي أشمون المخصصة للعزل الصحي، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ب 110 أسطوانة أكسجين وعدد 15 منظم بدعم من معالي اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بالت بعد طلب إدارة المستشفي وأهالي أشمون كدعم للمنظومة الطبية بالمستشفى .

وأكد اوكيل الوزارة أن هذه الظروف تحتاج إلى تعظيم دور المجتمع المدنى والإسهام المجتمعى الفعال، وهو ما يتم من أهالي مركز أشمون، وجميع مراكز وقرى المحافظه لتقديم نموذج في تحمل المسؤولية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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