شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستشفى أشمون للعزل بـ 110 أسطوانة أكسجين لمواجهة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية انه تم دعم مستشفي أشمون المخصصة للعزل الصحي، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ب 110 أسطوانة أكسجين وعدد 15 منظم بدعم من معالي اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بالت بعد طلب إدارة المستشفي وأهالي أشمون كدعم للمنظومة الطبية بالمستشفى .

وأكد اوكيل الوزارة أن هذه الظروف تحتاج إلى تعظيم دور المجتمع المدنى والإسهام المجتمعى الفعال، وهو ما يتم من أهالي مركز أشمون، وجميع مراكز وقرى المحافظه لتقديم نموذج في تحمل المسؤولية .

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