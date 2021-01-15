شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد يلتقي نائب رئيسة وزراء صربيا الجديد لتعزيز التعاون بين البلديّن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

​التقى سفير مصر في بلجراد «عمرو الجويلي» نائب رئيسة وزراء صربيا وزير الدفاع «نيبوشيا ستيفانوفيتش» بحضور العميد محمد قطط ملحق الدفاع المعتمد غير المقيم في بلجراد، للتهنئة بالمنصب الجديد.

وتناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون في مجال الدفاع بين البلديّن، والتحضير للدورة القادمة للاجتماعات السنوية للجنة المشتركة للتعاون العسكري خلال النصف الأول من ٢٠٢١، فضلاً عن المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في كلتا الدولتيّن، ومنها الدورة القادمة لمعرض «إيديكس EDEX» المقرر إقامتها هذا العام.

​وعرض «الجويلي» لجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ السلام، كونها سابع أكبر دولة مساهمة بقوات وثالث أكبر مساهم شُرطي في بعثات حفظ السلام الأممية، فضلاً عن إسهام مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام في مجال التدريب.

​من جانبه، ثمن وزير الدفاع الصربي دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي وصيانة السلم والأمن الدوليين، معرباً عن تطلعه لتطوير التعاون بين البلديّن في المجال الدفاعي، وتعزيز الآليات الثنائية القائمة في هذا المجال بما في ذلك الجوانب الفنية والتكنولوجية والتدريبية