شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتيرانا يبحث سُبل تعزيز التجارة والاستثمار مع البانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير محمد حيدر سفير مصر بتيرانا، Ines Mucostepa رئيسة اتحاد الغرف التجارية الألبانية لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلديّن، وذلك في ضوء العلاقات السياسية الطيبة بين مصر وألبانيا، والتطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لتكون على نفس المستوى الذي يحقق طموحات الدولتيّن ويتماشى مع ما يشهدانه من تطور اقتصادي ملموس.

استعرض السفير حيدر الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والبرنامج الطموح للحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون المحتملة وما يمكن تقديمه من تسهيلات مُتبادلة.

من جانبها، أشارت المسئولة الألبانية إلى تقدير بلادها لوجود مجال رحب لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلديّن في ضوء ما يمتلكانه من مقومات، ومعربة عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والبانيا، ومواصلة الجهود الهادفة إلى زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري، كما رحبت باستقبال وفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتجارة أو الاستثمار مع ألبانيا وتنظيم لقاءات تجمعهم مع نظرائهم من الجانب الألباني.