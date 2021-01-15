شكرا لقرائتكم خبر عن خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع مجمع مطاعم و٣ كافيهات وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسطالإسكندرية، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمقاهى، بمنطقة وابور المياه وشارع ااسلطان حسين، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

شارك في الحملة ممثلين عن كل من «الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي».

وقال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع ٦ منشآت، عبارة عن: مجمع مطاعم ٧ بارتيشن بشارع السلطان حسين، ٣«كافيه» ومحل فطاطرى بمنطقة وابور المياه، ٢ مقهي بسور النادي الأوليمبي؛ ،لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد «يوسف» على أصحاب المحال والمطاعم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة ،والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية ،حفاظا على سلامتهم.

خالفت تطبيق الاجراءات الإحترازية.. غلق تشميع مجمع مطاعم و٣ " كافيهات" وسط الاسكندرية

خالفت تطبيق الاجراءات الإحترازية.. غلق تشميع مجمع مطاعم و٣ " كافيهات" وسط الاسكندرية

خالفت تطبيق الاجراءات الإحترازية.. غلق تشميع مجمع مطاعم و٣ " كافيهات" وسط الاسكندرية

خالفت تطبيق الاجراءات الإحترازية.. غلق تشميع مجمع مطاعم و٣ " كافيهات" وسط الاسكندرية

خالفت تطبيق الاجراءات الإحترازية.. غلق تشميع مجمع مطاعم و٣ " كافيهات" وسط الاسكندرية

خالفت تطبيق الاجراءات الإحترازية.. غلق تشميع مجمع مطاعم و٣ " كافيهات" وسط الاسكندرية