شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، ان الجامعة وقعت بروتوكول تعاون بحضور الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك بهدف تدريب للأئمة والواعظات والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن البروتوكول تضمن تحقيق التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء وشمل البرتوكول كليات الآداب. دار العلوم. والخدمة الاجتماعية. الطب .

وأشار الدكتور أحمد غلاب، إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراه بالجامعة للأئمة والواعظات على أن تتحمل وزارة الأوقاف المصروفات الدراسية ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة باللائمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة .