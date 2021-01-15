وفاة كاهن كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة نصر متأثرًا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توفى أمس الأب القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر تجاوز 67 سنة بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من 26 سنة.

وولد الأب المتنيح يوم 8 سبتمبر 1953 وسيم كاهنًا يوم 16 يونيو 1994 ونال رتبة القمصية يوم 19 ديسمبر 2015.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، لرحيل الأب يعقوب، وتعزية خاصة لأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.