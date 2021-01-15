مصدر أمني يكشف سبب تحطم "تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد" بـ 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين بتحطيم مجسم "تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد" بمدينة 6 أكتوبر؛ مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة.

وأضاف المصدر ، أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن مجسم التميمة المشار إليه مصنوع من مادة "الفوم" ومثبته بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.. مشيراً إلى أن سقوطها نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشرى، مما أدى إلى تحطمها وتم رفعها بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك وإيداعها بالمخازن .. وأنه جارى الإنتهاء من تصنيع البديل.