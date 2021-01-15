شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 11 مسجدا لعدم إلتزام المصلين بالإجراءات الوقائية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن حملات المتابعة للمساجد ضبطت 11 مسجدًا خالف الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وتقرر غلقها لمدة أسبوعين.

ووجهت اللجان جميع الأئمة والعمال بضرورة الحفاظ على ضوابط افتتاح المساجد وإقامة الصلاة عقب الآذان مباشرة مع غلق المسجد فور انتهاء الصلاة لتقليل فترة التجمع قدر المستطاع إضافة للقيام بعملية النظافة والتعقيم المستمر للمساجد.

فيما تم السماح بإعادة فتح 10 مساجد أخرى كان قد تم غلقها لمدة أسبوعين بسبب مخالفة المصلين للضوابط الإحترازية وحضورهم للمساجد بدون اصطحاب المصلى الشخصى وارتداء الكمامة وبعد تعهد المصلين بالالتزام بكامل الضوابط تم السماح بفتح المساجد مرة أخرى.