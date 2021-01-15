شكرا لقرائتكم خبر عن فرق العزل المنزلي لمرضي كورونا تنتشر بـ 6 قري بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقال خالد العرفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بقيام الفرق الطبية تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي بمركز الباجور بـ6 قرى مركز الباجور وهم قرية ميت البيضا وقرية اسطنها وقرية مشيرف وقرية كفر الباجور وقرية منشأة سيف وقرية المقاطع وقرية كفر مناوهلة وتم عمل الفحص اللازم لهم ومتابعتهم.

وأضاف أنه تم تسليمهم أجهزة قياس الأكسجين من خلاله وتوفير الأدوية اللازمة من خلال المستشفيات التي تم بها الفحص وجاري متابعة باقي الحالات المبلغة لدى وزارة الصحة.