شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سمسطا: تحرير 11 محضر بيئي بقرية وعزبة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، تحرير ١١ محضرًا لمخالفات بيئية بقرية الشنطور وعزبة بشرى بسبب مخلفات زراعية «سباخ» في الشوارع وبقايا من محلات «الفراخ» علاوة على ٩ إنذارات بيئة أخرى بقرية بدهل.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى المركز حيث تم صيانة وتركيب ١٢٠ كشاف إنارة بطريق سمسطا /سدس، ومنطقة آثار دشاشة، ومنشأة أبومليح وكفر بني على، وطريق سمسطا /بني مؤمنة، وإعادة زرع عامود مائل بقرية الشنطور، وصيانة أعطال خط المياه الرئيسي بقرية بدهل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أنه تم رفع ١١٠ طنًا من المخلفات والقمامة بالشوارع والميادين العامة ومحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة وتفريغ الحاويات الثابتة والجمع من المنازل بالقرى، وإزالة الأتربة من الطرق السريعة والدائرية والمؤدية للقرى.