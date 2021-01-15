شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين البلغارية إلينا بانوفا كمنسقة مُقيمة للأمم المتحدة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عين الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، البلغارية إلينا بانوفا، منسقة مُقيمة للأمم المتحدة في مصر.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للامم المتحدة أن بانوفا تتمتع بخبرة أكثر من 22 عاما في التنمية والإدارة، بما في ذلك جميع جوانب إدارة البرامج، ومجالات التعاون المختلفة وتعبئة الموارد، مع خبرة خاصة في مجالات التمويل الحكومي والتمويل من القطاع الخاص.

على مستوى الأمم المتحدة، شغلت بانوفا مؤخرا منصب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في تركمانستان، بعد توليها العديد من المناصب القيادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك منصب كبير منسقي البرامج، المشرف على تنسيق جميع برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين الوكالات والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إسطنبول.

كما وشغلت بانوفا منصب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا، وساعدت في تأسيس شبكة الاتفاق العالمي للقطاع الخاص، وأدارت برنامجا رائدا لخلق الوظائف والتمويل متناهي الصغر في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بلغاريا، وعملت كاختصاصية لإشراك القطاع الخاص في مقر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك.

وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة في 1999، كانت بانوفا تشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة غير حكومية محلية، تقدم خدمات دعم الأعمال للأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر، ولرائدات الأعمال في بلغاريا.

وتحمل بانوفا درجة الماجستير في القانون الدولي والتجارة الخارجية من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي ودرجة الماجستير في الإلكترونيات متناهية الصغر من جامعة التكنولوجيا الكيمائية ي بلغاريا.