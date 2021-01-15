شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: سائح أسترالي صاحب أول زيارة لمعبد إيزيس بعد ترميمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة السياحة والأثار اليوم الجمعة، أن سائح أسترالي كان صاحب أول زيارة إلى معبد إيزيس بأسوان بعد الانتهاء من أعمال ترميمة وافتتاحه.

وأعرب السائح الاسترالي عن سعادته بزيارة المعبدوإعجابه الشديد بالنقوش التي تزين جدرانه وألوانها الزاهية، وأن يكون أول زائر له بعد افتتاحه، واستمتاعه بزيارة محافظة أسوان وجوها الدافئ وشمسها المشرقة، بالإضافة إلى إعجابه بالمعالم الأثرية التي شاهدها والتي مكنته من التعرف بصورة واضحة على الحضارة المصرية العريقة التي تبهر العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قاما صباح اليوم الجمعة، بافتتاح معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة أسوان وحرصه على إطلاق مبادرة «شتي في مصر» في أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر والذي يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، ومرور ٥٠ عاما على بناء السد العالي.