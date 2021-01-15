شكرا لقرائتكم خبر عن 1800 طن «أخشاب ملوثة إشعاعيًا» في ميناء الإسكندرية.. متى يعاد تصديرها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب سوء الأحوال الجوية في عدم إتمام عملية إعادة تصدير شحنة أخشاب مشعة عبر ميناء الإسكندرية.

كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد اتخذت أمس كافة الإجراءات نحو إعادة تصدير شحنة من الأخشاب الملوثة إشعاعيا، والتي سبق أن وردت على متن السفينة «St johns».

وتمكنت جهات الفحص والرقابة المعنية في الميناء من رصد وتحليل الشحنة ومن ثم رفض دخولها إلى أراضي البلاد حيث تبين تلوثها بنسب إشعاعية مضرة .

وأصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بيانا أفادت فيه بأنها سارعت في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تصدير الشحنة والمكونة من 1800 طن أخشاب ملوثة إشعاعياً، وتابعت عن كثب شحنها على متن السفينة DANA«TRADER» والتي من المقرر مغادرتها عقب تحسن الأحوال الجوية.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض منذ أمس الخميس، لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع بدء نوة الفيضة الكبرى، والتى من المقرر أن تستمر لمدة ٦ أيام مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية.