شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قسم الأطفال بمكتبة المترجم بالمركز القومي للترجمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، قسم الأطفال بمكتبة المترجم، ويضم عددا كبيرا من الإصدارات مقسمة حسب الفئات العمرية: (ركن الأطفال من سن 6-8)، (ركن الناشئة من 9-12 )، (ركن الشباب من 12-16) .

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قد افتتحت مكتبة المترجم في 28 نوفمبر 2018، حيث يعتبر إنشاء مكتبة المترجم استكمالا لدور المركز القومي للترجمة في مسيرته التنويرية، كما تمثل المكتبة إضافة كبيرة لدور المركز في دعم وتطوير شباب المترجمين، حيث إنها تتيح إجراء أبحاث حول دراسات الترجمة.

كما تعد مكتبة المترجم بالمركز القومي للترجمة من أهم مصادر حفظ وتوثيق تراث المركز، حيث تضم جميع إصداراته بالإضافة إلى الأصول الأجنبية لهذه الإصدارات المترجمة بمختلف لغاتها مجموعة من القواميس والمعاجم العامة والمتخصصة في العديد من اللغات.

وتضم المكتبة كتبًا باللغات العربية، الفرنسية، الانجليزية، التركية، الايطالية، الاسبانية، الروسية، الفارسية، المجرية، اليونانية، الكردية، البوسنية، الألمانية، البرتغالية، الاذربيجانية، التشيكية، السواحيلية، الهولندية، النرويجية، الصينية، اليابانية والبولندية.

ويضم الجزء الخاص باللغة العربية بالمكتبة أقسام: المعلومات العامة، الفلسفة والمباحث المتصلة بها، الديانات، العلوم الاجتماعية، اللغات، العلوم البحتة، العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، الفنون، الاّداب والجغرافيا والتراجم والتاريخ.

أما الجزء الخاص باللغة الإنجليزية بالمكتبة فيضم الأقسام الآتية: المعلومات العامة، الفلسفة والمباحث المتصلة بها، الديانات، العلوم الاجتماعية، اللغات، العلوم البحتة، العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، الفنون، الاّداب والجغرافيا والتراجم والتاريخ.