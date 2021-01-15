شكرا لقرائتكم خبر عن «طب بنى سويف»: افتتاح 5 غرف عمليات طوارئ جديدة بالمستشفى الجامعي في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية طب بنى سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ، ان المستشفى شهدت تطورات وتجديدات كبيرة خلال عام 2020 منها افتتاح عمليات الطوارئ الجديدة والذى يحتوي على 5 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوي من الأجهزة الطبية

وأشار إلى أنه تم افتتاح 30 حضانة بقسم الأطفال نظرا لزيادة عدد الأطفال المبتسرين المترددين على المستشفى و تخفيف العبء المادي على الأهالي نظرا لارتفاع أسعار الحضانات الخارجية وان تكلفة الوحدة قد وصل إلى ثمانية مليون جنيه تقريبا لتكون على أعلى مستوى من الخدمة الطبية المتميزة وأيضا لأول مرة بمحافظة بني سويف استخدام جهاز سونار (الستوجرافى) وجهاز الفيبروسكان لقياس درجة تليف الكبد والطحال والكبد الدهنى

و أضاف انه تم افتتاح وحدة الرعاية المركزة التابعة لقسم طب الحالات الحرجة ( وحدة الطوارئ ) ووحدة طوارئ الباطنة والأطفال وأن قسم الطوارئ الجديد بالمستشفى الجامعي بلغت تكلفته 10 مليون جنية مشير الى انه تم توفير عدد 8 آسرة رعاية مركزة وعدد 9 آسرة أطفال و عدد 10 آسرة باطنة وكذلك عدد 8 أجهزة تنفس صناعي بمبلغ 2 مليون جنية لوحدة الطوارئ من اجل زيادة عدد الرعايات لمواجهة الفيروس المستجد

وهذا بالاضافة الي ما تم انجازة خلال عام 2020 منها تركيب جهاز التعقيم الهوائي وتنقية الأبخرة المتصاعدة (لمنرفلو) لمرضى الأورام وتجهيز اكبر مركز قومي للتأهيل الطبي للأطفال و مركز لعلاج الأورام والحروق و تجهيز مبني خاص بالمخازن و تعلية الدور الرابع بالمبني الإداري و تجديد بعض المصاعد وعمل صيانة لباقي المصاعد وتطوير شامل للرعايات والعمليات و تحويل الرعايات المتوسطة إلي رعايات مركزة وتجديد وحدات التكييف المركزي وإضافة 8 طلمبات لضخ المياه للدور السادس العلوي و تطوير وميكنة بنك الدم بمستشفى بني سويف الجامعي و تطوير وتجهيز محطة المياه بوحدة الكلى الصناعي و العلاج عن بعد عن طريق الفيديو كونفرانس وافتتاح عيادة علاج فيرس بى بالمركز الطبي التخصصي و إضافة جهاز لقياس كثافة العظام بقسم الباطنة ليخدم مرضى عيادة المسنين ومرضى الباطنة و توسعة وحدة التعقيم و تطوير شبكتى الغازات وإلانذار للحريق للمستشفي و ميكنة خزينة المستشفي