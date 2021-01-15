خطيب الجمعة فى البحيرة: إخراج الزكاة لعلاج مصابى كورونا من الأولويات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، صلاة الجمعة فى مسجد عطا فى مدينة دمنهور فى مواجهة ديوان عام محافظة البحيرة ، وأكد خطيب الجمعة على أهمية تقديم الزكاة وإخراجها فى أوقات الأزمات وفى ظل الجائحة لشراء الأدوية والمسلتزمات لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وتناولت خطبة الجمعة فريضة الزكاة ودورها فى تحقيق التوازن الاجتماعي، وطهارة للنفس، ونماء للمال، وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي، وسد حوائج النا وتفريج الكُرب.

وأشار خطيب الجمعة فى مسجد عطا فى دمنهور أنه يجوز تعجيل بأداء الزكاة، وأيضًا تقدیم موعد إخراجها خصوصًا في أوقات الشدائد والأزمات، مضيفًا أن الحاجة إلى إخراج الزكاة لشراء العلاج أشد من إخراجها لشراء الطعام والشراب.

وأكد خطيب صلاة الجمعة أن علاج مرضی کورونا وتوفیر الدواء والأجهزة الطبية المطلوبة لهم، ومساعدة المضارين من ظروف الجائحة من أولى أولويات الزكاة، وهو من باب تفریج الكُرب التي حث الدين الإسلامي على تفریجها.

خطيب الجمعة فى البحيرة: إخراج الزكاة لشراء دواء مصابى كورونا من أولي الأولويات

خطيب الجمعة فى البحيرة: إخراج الزكاة لشراء دواء مصابى كورونا من أولي الأولويات

خطيب الجمعة فى البحيرة: إخراج الزكاة لشراء دواء مصابى كورونا من أولي الأولويات