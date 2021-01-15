شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 140 طن مخلفات من 6 شوارع و5 مجالس قروية بـ«الفشن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، إنه تم رفع 140 طن قمامة ومخلفات من 6 شوارع و5 مجالس قروية، هي: أبسوج وإقفهص وتلت والفنت ودلهانس.

وأضاف أنه تم مسح وتمهيد شارع سعد زغلول وشارع الشيخ زهران وشارع بورسعيد وشارع الثورة وميدان الشيخ شمردل.

وأشار شاهين إلى أنه قام بإرسال تقرير بحملات النظافة إلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، طبقا لتعليماته بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.