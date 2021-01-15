شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 46 شيشة وغلق 143 محلًا وإزالة 370 حالة إشغال ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، إنه بالتعاون مع شرطة المرافق تم تنفيذ حملة مكبرة بشوارع المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف أن الحملة أسفرت الحملة عن إزالة 370 حالة إشغال متنوع عبارة عن «تاندة مخالفة وبنرات ويافطات غير مرخصة وميزان وشماسي» ورفع تعديات على الأرصفة من «كراسي وترابيزات»، ومخالفات على جانبى الطريق، وإشغالات لطريق باعة جائلين، وضبط عدد 46 شيشة مقاهٍ مخالفة للإجراءات الإحترازية، وغلق 143 محلًا تجاريًا لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

قاد الحملة عبدالحي سيد، نائب رئيس المدينة، بالاشتراك مع العقيد عمرو عبدالعزيز رئيس قسم شرطة المرافق، والمقدم محمد هاني ضابط قسم شرطة المرافق، والملازم أول حسني مبارك ضابط شرطة المرافق ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالوحدة.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل تحصيل غرامة فورية على غير المتلزمين بارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الخاصة بالحد من التجمعات داخل الأماكن المغلقة ومنع إقامة التجمعات بسرادقات الأفراح والعزاء والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.