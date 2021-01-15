شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: التزام الأئمة بالخطبة الموحدة حول «الزكاة وتحقيق التوازن المجتمعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى خطباء المساجد في الإسكندرية، خطبة الجمعة الموحدة، تحت عنوان «فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي»، ملتزمين بالوقت المحدد للخطبة الموحدة.

وقال الشيخ محمد خشبة،وكيل وزارة الأوقافب الإسكندرية، في خطبة الجمعة، إن الزكاة شرعت في الإسلام لحكم عالية، وأغراض سامية، تعود على الأفراد، والمجتمعات بالفضل العظيم، والخير العميم، وإن فريضة الزكاة إذا ما أديت أداء حقيقيا، ووظفت توظيفا صحيحا، فإنها تسهم في تحقيق التوازن المجتمعي، وسد حوائج المحتاجين، وتفريج كربهم؛ لذا فقد أمر الإسلام بالزكاة، وجعلها ركنا من أركانه؛ فهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة، حيث يقول تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» .

وأوضح أن الزكاة طهارة للنفس، ونماء للمال، وتحصين له، حيث يقول سبحانه: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، ويقول (عز وجل): «وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (ما نقصت صدقة من مال)، فيحذر الإسلام من الشح والبخل، وعدم إخراج حق الله تعالى في الحال، حيث يقول سبحانه: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ».

وأشاد «خشبة»، بالتزام رواد المساجد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرص كل مصل على ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة خاصة به للصلاة داخل المسجد.

ووجه الشكر لكل منتسبي الأوقاف بالإسكندرية على ما يبذلونه من جهد للحفاظ على سلامة رواد بيوت الله عز وجل.