شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشكل لجنه لوضع خطة تنمية متكاملة لمركزي الصف وأطفيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتشكيل لجنة للتخطيط المحلي بالمحافظة، وذلك لتوصيف الوضع الراهن في كافة القطاعات التنموية بقرى مراكز الصف وأطفيح والتي تم رصد احتياجهم لدعم الخدمات المقدمة لهم، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإختبار المراكز الأكثر احتياجاً لدعمها بخدمات أفضل ولإحداث تطوير شامل بها .

وأشار قرار المحافظ بأن اللجنة ستختص بتحديد الفجوات ومساعدة ودعم الوحدات المحلية للمراكز في وضع خطة تنمية متكاملة ومنسقة للتطوير الشامل للقطاع الريفي بالمراكز على نموذج الخطة المتفق عليها، إضافه إلى مراجعة واعتماد خطط الوحدات المحلية للمراكز قبل اعتمادها والتنسيق في كل ما يتعلق بإجراءات الدرسات الفنية وأعمال التصميم والتنفيذ لمشروعات الخطة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المادية المخصصة لتلك المراكز في دعم خدمات البنية التحتية والمرافق وفرص العمل بتلك المراكز .

وشمل القرار أن تكون اللجنة برئاسة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ومدراء التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للأبنية التعليمية والتربية والتعليم والري والصحة والطرق والنقل ومديرية الإسكان والطب البيطري، والزراعة والشباب والرياضة والديوان العام ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنسق وحدة حياة كريمة وجهاز الأملاك ورؤساء مركزي الصف واطفيح ومديري التخطيط بالمركزين.