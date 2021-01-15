شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 124 ألف و234 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى أمس الخميس، قد وصل إلى 124 ألف و234 طلبا على مستوى المحافظة، مشيراً إلى تعليماته لرؤساء المدن باستمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر لتنتهى آخر مارس القادم، طبقا لقانون التصالح، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح «جدية» إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس 2021.

كما شدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وأكد المحافظ على المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التي أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، منوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين «صباحية ومسائية» وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة،للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون