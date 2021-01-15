رحلة سقوط عصابة سرقة خطوط المواد البترولية في قبضة أمن القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة خطوط المواد البترولية بالقليوبية بإجمالي 7 أطنان.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية بإشراف مفتشي قطاع الأمن العام مفادها قيام 4 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم "مُقيمين بدائرة مركز قليوب"؛ بتكوين تشكيل عصابي "بتخطيط من المتهم الأول" تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية ذلك النشاط واختبائهم بمخزن خاص بالمتهم الأول "كائن بدائرة مركز قليوب".

وباستهداف المخزن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن تم ضبطهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية- رشاش هيكلر وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 250جم حشيش- سلاح أبيض-مبلغ مالي.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابي وسابقة قيامهم بتركيب كلبس على خط أنابيب بدائرة مركز قليوب والاستيلاء منه على كمية من السولار بلغت 7 أطنان وقيامهم عقب ذلك ببيع كمية السولار المستولى عليها وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.