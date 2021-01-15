"الكابينة انفصلت عن المقطورة".. تفاصيل انفجار فنطاس بنزين أودى بحياة شخصين في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات انفجار مقطورة محملة بفنطاس خاص بنقل المواد البترولية بمركز الصف، جنوب المحافظة.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بدائرة مركز الصف.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، والعقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق.

وكشفت تحريات وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد العشري ومعاينة رجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة عن أنه أثناء تنفيذ صاحب ورشة لحام يبلغ من العمر 40 سنة لأعمال لحام جزء من فنطاس خال من البنزين امتد الشرر إلى بقايا بنزين بالداخل فوقع "انفجار لحظي".

وأسفر الانفجار عن مصرع سائق في الثلاثينات من العمر وصاحب ورشة اللحام دون تفحم أي من الجثتين فعثر على الجثتين في حالة جيدة.

كما نتج عن الانفجار انفصال كابينة المقطورة عن الفنطاس الذي انشطر نصفين. وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تمهيدا لتسليمهما إلى ذويهما.