أمطار ونشاط للرياح .. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الأسبوع من السبت 16 يناير 2021 إلى الخميس 21 يناير 2021، وهي كالتالي:
السبت 16 يناير:
- أمطار خفية إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم– مطروح– الإسكندرية– رشيد– بلطيم) على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة 30% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري (البحيرة– كفر الشيخ– الدقهلية) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الأحد 17 يناير:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة 50% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الاثنين 18 يناير:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 70% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة 40% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
الثلاثاء 19 يناير:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة 40% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الأربعاء 20 يناير:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 70% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة 40% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الخميس 21 يناير:
- شبورة مائية صباحًا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
واختتم البيان بالتأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.