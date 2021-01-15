أمطار ونشاط للرياح .. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الأسبوع من السبت 16 يناير 2021 إلى الخميس 21 يناير 2021، وهي كالتالي:

السبت 16 يناير:

- أمطار خفية إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم– مطروح– الإسكندرية– رشيد– بلطيم) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 30% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري (البحيرة– كفر الشيخ– الدقهلية) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الأحد 17 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 50% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الاثنين 18 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 70% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 40% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الثلاثاء 19 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 40% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأربعاء 20 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 70% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 40% تقريبًا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الخميس 21 يناير:

- شبورة مائية صباحًا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

واختتم البيان بالتأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.