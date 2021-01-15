شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بالمنوفية.. ونقابة الأطباء تنعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة اطباء المنوفية، في بيان لها، شهيد جديد من شهداء الجيش الأبيض هو الدكتور حسام الدين محمد قاسم الجمال، الذي توفي متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في نص البيان: «تنعي نقابة أطباء المنوفية الشهيد بإذن الله الدكتور حسام الدين محمد قاسم الجمال رئيس قسم الجودة الطبية بإدارة قويسنا الطبية، الذي توفي متأثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».