شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تشن حملة على مخابز بلدية ومحال بـ8 إدارات وتحرر 283 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية، والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 283 محضراً بمخالفات متنوعة.

وبلغت المحاضر في إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام الرقابة، إلى 41 محضر تنوعت بين 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وضبط 3 عبوات عصير سعة العبوة 4 لتر.

وحررت إدارة تموين وسط، 14 محضرًا شملت 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، كما تم سحب 4 عينات دقيق من المطاحن للتحليل في المعامل المركزية.

وفي إدارة تموين المنتزة، حررت الحملة 45 محضر تنوعت بين 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 20 محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص.

أما في إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 53 محضر تنوعت بين 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و21 محضر عدم حمل شهادات صحية، و14 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر محطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص.

كما حررت إدارة تموين العامرية 35 محضر شملت 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر تقليد علامات تجارية لشركات شيكولاته التحفظ على 146 كرتونة منتجات مقلدة، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وتنوعت المحاضر في إدارة تموين العجمي، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 55 محضرًا تنوعت بين 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز للبيع بسعر أزيد، و6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر.

وفي إدارة تموين غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر شملت 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين لمحطات تموين سيارات مخالفة، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد .