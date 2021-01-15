شكرا لقرائتكم خبر عن 11 سيارة إسعاف «مرسيدس حديثة» تدخل الخدمة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه محمود مطاوع السكرتير العام للمحافظة، 11 سيارة إسعاف مرسيدس حديثة ومجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا الإسعاف، والتي تم ضمها إلى أسطول سيارات مرفق إسعاف بورسعيد، ليصل بذلك إجمالي عدد سيارات الإسعاف بالكامل إلى 53 سيارة موزعة على كل أحياء المحافظة وتوابعها، من خلال مراكز ونقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة، لخدمة الأهالي.

وقام المحافظ باستعراض مكونات السيارات، وأشاد بحجم التطوير والتجهيزات التي تشملها تلك السيارات، من أجهزة طبية حديثة تعتبر إضافة للمنظومة الصحية بالمحافظة حيث تحتوي على أجهزة القياس الضغط والتنفس ورسم القلب وشفاطات وأسطوانات أكسجين وجهاز لقياس ضربات القلب، مضيفا أن تلك السيارات إضافة كبيرة للمحافظة وتعمل على تقليل زمن وصول السيارة إلى المريض على وجه السرعة.

وأشار إلى أن مرفق الإسعاف يعتبر من المرافق الحيوية التي تهتم بها الدولة وتقوم بالتأهيل والتدريب الجيد للمسعفين وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والمرضى في الحالات الطارئة وما يبذلونه من جهد ملموس يشعر به جميع المواطنين ومازال يؤدونه على أكمل وجه وسرعة تلبيه استغاثات المرضى ومصابي الحوادث.

وأكد محافظ بورسعيد أن رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور محمد جاد، لا يدخر جهدا في المضي قدمًا في تطوير ورفع كفاءة جميع المنشآت الإسعافية والتدريب المستمر للسادة المسعفين وهذا من أجل تطوير ورفع مستوى الأداء للخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين والهدف العام لنا جميعا هو توفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى.