شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جامعات تواصل تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي مع مستشفى العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الدفعة الجديدة تضم 10 أطباء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات، وهم:

- الدكتورة: فاطمة عبدالقادر عطية محمد.. أستاذ كبد وجهاز هضمى في جامعة الأزهر .

- الدكتور: يوسف محمد فهيم محمد.. أستاذ أشعة في جامعة الأزهر .

- الدكتور: أحمد سمير حسنى صلاح الدين.. أستاذ مساعد جراحة أوعية دموية في جامعة القاهرة .

- الدكتور: تامر السعيد النعيمى مصطفى.. أستاذ مساعد جراحة عامة في جامعة الزقازيق .

- الدكتور: هشام أحمد عبدالمهيمن.. أستاذ مساعد تخدير في جامعة المنصورة .

- الدكتور: محمد محسن عطية محمد الشيمى.. مدرس جراحة مخ وأعصاب جامعة القاهرة .

- الدكتور: أحمد علوان محمد أحمد.. مدرس جراحة قلب وصدر في جامعة الزقازيق .

- محمود عبدة ياسين أحمد.. مدرس جراحة عامة في جامعة الزقازيق .

- الدكتور: هانى زهران محمد سعيد.. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب في جامعة القاهرة .

- الدكتور: محمد محسن أبوالفتوح الألفى.. مدرس مساعد جراحة عظام في جامعة المنصورة .

وأضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه، قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة العريش الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .

أضاف عثمان، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية.