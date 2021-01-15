شكرا لقرائتكم خبر عن «سيمنز»: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع بين السخة والعلمين في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة سيمنز الألمانية للنقل أن تكلفة المرحلة الأولى من القطار السريع «السخنة- العلمين» ٣ مليار دولار والتي تبلغ ٤٦٠ كيلو متر، تشمل الوحدات المتحركة «القطارات» الإشارات، هندسة السكة، مؤكدة أن المرحلة سيتم تنفيذها في ٢٤ شهرا ومن المخطط افتتاحها في مطلع عام ٢٠٢٣.

جاءت التصريحات الشركة بعد ٢٤ ساعة من توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق، وشركة سيمنس لنظم النقل، بالإضافة لشركتي أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب على مذكرة تفاهم لتصميم وإقامة واجراء أعمال التشغيل التجريبي لأول منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لـ «المصري اليوم» إن مشروع القطار السريع يتكون من أربع مراحل، الأولي «السخنة -العلمين» بطول ٤٦٠ كيلو متر وهذه المرحلة بدأنا بالفعل في الأعمال المدنية من خلال الشركات المصرية.

أضاف أن المراحل الثلاثة الأخرى هي خط أكتوبر- أسوان والذي يضم «الغردقة- سفاجا- قنا»، والسلوم الإسكندرية بإجمالي تكلفة ٣٦٠ مليار جنيه.

بينما أوضحت سيمنز أن الإتفاقية تتضمن إقامة منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بأطوال 1000 كم تبدأ في تنفيذ خط العين السخنة / العلمين الجديدة بطول 460 كم كمرحلة الأولى للمشروع العملاق بتكلفة 3 مليارات دولار.