شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة الواسطى»: إصلاح كسور مفاجئة في محابس مياه الشرب بقرية في بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد بكرى، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إصلاح عدة كسور مفاجئة في محابس مياه الشرب، في وقت قياسي بشارع الغنيمية بقرية ميدوم، والتى تسببت في غرق عدد من المنازل وشوارع القرية.. مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم توصيل المياه للمنازل بعد عمليات الإصلاح عن طريق إصلاح المحابس المتهالكة وتغييرها بعد شكاوى تلقتها غرفة الأزمات بمجلس المدينة منذ 6 ساعات، وتم نزح المياه من الشوارع التي أضيرت والمنازل بالقرية، كما تم أيضا متابعة عملية الكسح على قرية صفط الغربية، لإنهاء موضوع المياه الجوفية بالقرية والتى اشتكى منها الأهالى.