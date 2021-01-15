شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تعلن تطهير 2210 كيلو متر من المصارف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، إنه تم تطهير مصرف صرف عمومي يخدم حوض رحيم 1و2 في منطقة برج العرب، بالتنسيق بين جهاز تحسين الأراضي ببرج العرب وجمعية رحيم الزراعية.

وأضاف «صالح»، أن جملة ما تم تطهيره حتى الآن من المصارف والمراوي الخصوصية في الإسكندرية، تبلغ أطوالها 2210 كيلو من الحشائش والبوص والهيش وكل ما يعوق سريان المياه.

وأشار إلى أن الإسكندرية تضم مراوي خصوصية بأطوال 5137 كيلو مترا، تتبع 4 إدارات هي المعمورة وتضم 107 كيلو متر وخورشيد وتضم 150 كيلو متر وبرج العرب وتضم 102 كيلومتر والعامرية وتضم 4778 كيلومتر باجمالى 5137 كيلو وما تم تطهيره 2210 كيلو متر.

ولفت إلى أن إجمالي أطوال المصارف الزراعية الخصوصية، يبلغ 4652 كيلومتر، بواقع 108 كيلومتر في إدارة المعمورة الزراعية، و115 كيلو متر في خورشيد، و4335 كيلومتر في العامرية، و94 كيلو متر في برج العرب، بإجمالي 4652 كيلومتر، وما تم تطهيره 1936 كيلو متر، مشيراً إلى أن جملة ما تم تطهيره من المصارف والمراوي الخصوصية في المحافظة بلغ 4146 كيلو متر من إجمالي 9789 كيلومتر.

في سياق متصل، قال إن لجنة من إدارة مكافحة الآفات في المديرية، نفذت حملة ميدانية مفاجئة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية في برج العرب، قامت بالمرور على المحلات التي تقوم ببيع وعرض المبيدات الزراعية، وتم ضبط محل غير مرخص به مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم تحريز الكمية وتسليم التقرير لشرطة المسطحات لاتخاذ اللازم.

تطهير مصرف عمومى ببرج العرب .. وضبط محل مبيدات غير مرخص فى الإسكندرية (صور)

تطهير مصرف عمومى ببرج العرب .. وضبط محل مبيدات غير مرخص فى الإسكندرية (صور)

تطهير مصرف عمومى ببرج العرب .. وضبط محل مبيدات غير مرخص فى الإسكندرية (صور)

تطهير مصرف عمومى ببرج العرب .. وضبط محل مبيدات غير مرخص فى الإسكندرية (صور)

تطهير مصرف عمومى ببرج العرب .. وضبط محل مبيدات غير مرخص فى الإسكندرية (صور)