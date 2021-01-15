شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة ٢٨ من ماراثون مصر الدولي من أمام معبد حتشبسوت بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق سباق ماراثون مصر الدولي، في نسخته الـ ٢٨، من أمام معبدحتشبسوت، غربي مدينة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، بحضور محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الاقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بمشاركة ١٥٠ متسابقا يمثلون ١٦ دولة عربية وأجنبية بجانب مصر.

إنطلاق الدورة ٢٨ من ماراثون مصر الدولى بالاقصر

وتم تقسيم سباقات الماراثون إلى ٣ سباقات مختلفة، الماراثون المتكامل بمسافة ٤٢ كيلو مترا، والنصف ماراثون بمسافة ٢٢ كيلو متراً، ومسابقة تحمل اسم رمسيس بمسافة ١٢ كيلو مترا .

إنطلاق الدورة ٢٨ من ماراثون مصر الدولى بالاقصر

وانطلقت سباقات الماراثون من ساحة معبدالملكة حتشبسوت، مارا بمعابد هابو والرامسيوم وسيتى الأول وتمثالي ممنون الشهيرين، ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، بمشاركة ١٥٠ عداءاً عربيا وأجنبيا، ينتمون لعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب العدائين المصريين.

إنطلاق الدورة ٢٨ من ماراثون مصر الدولى بالاقصر

إنطلاق الدورة ٢٨ من ماراثون مصر الدولى بالاقصر