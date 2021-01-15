شكرا لقرائتكم خبر عن بـ ٤٥ فريقا طبيا.. انطلاق المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي لمرضى كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه أصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن ٤٥ فريقا طبيا، منهم ١٨ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازمة لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريقا ثابتا، مشيراً إلى أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسي، كما أكد توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد على أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.