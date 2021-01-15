شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يبحث «حماية خاصة لبعض الشواطئ» في قرية الحمراوين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بممثلى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وذلك لتحديد بعض المواقع بقرية الحمراوين شمال مدينة القصير، التي تستوجب حماية خاصة ورصد نقاط المبانى القريبة من شاطئ البحر

وتوجه رئيس مدينة القصير مع اللجنة المشكلة من حماية الشواطئ ومدير الإدارة الهندسية ومدير التخطيط العمراني بالوحدة المحلية، إلى قرية الحمراوين لتحديد المواقع على الطبيعة وتسجيل الاحداثيات اللازمة لمطابقتها على الخرائط.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات بضرورة التعاون المستمر بين الوحدات المحلية لمدن المحافظة وكافة أجهزة الدولة وتطبيق جميع الاجرءات المنظمة للمناطق العمرانية.