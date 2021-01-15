شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: إعدام 57 كيلو ملح وسحب عينات لـ 30 سلعة في حملة مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن حملة مفاجئة من القسم الوقائى قامت بالمرور على محلات أغذية وقامت بسحب 30 عينة ثبت وجود أغذية فاسدة في 17 منهم، وتم تحرير محاضر لأصحابها وإعدام 57 كجم ملح سياحات وشبيسي مخلفات مصانع غير صالح للاستهلاك.

وقال يوسف ان الحملة شارك فيها اطباء القسم الوقائى الدكتورة امنية حسن مديرالطب الوقائى والدكتورة رشا خليفة على المدير الوقائي بادارة سمسطا .