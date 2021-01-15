شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضي لسكان حى شباب 15 مايو بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشباب والرياضة في محافظة القليوبية حملتها المجتمعية لتنشيط الرياضة في الأحياء السكنية في إطار الدور المجتمعى للوزارة وتنشيط فاعليات الرياضة داخل المجتمع.

ونفذت المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برنامج لجميع سكان الحي المحيط بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة لتنفيذ يوم رياضي جري ومشي وتمرينات رياضية وترويحية لجميع المراحل السنية والذي ينفذ أيام الجمعة من كل أسبوع.

أشرف على البرنامج الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوى، وكيل المديرية للرياضة.

وشارك في اليوم الرياضى عدداً من الشباب في مراحل سنية مختلفة وعدد كبير من السيدات والأطفال مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

يوم رياضى فى شبرا الخيمه

يوم رياضى فى شبرا الخيمه

يوم رياضى فى شبرا الخيمه