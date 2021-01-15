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يوم رياضي لسكان حى شباب 15 مايو بشبرا الخيمة (صور)

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشباب والرياضة في محافظة القليوبية حملتها المجتمعية لتنشيط في الأحياء السكنية في إطار الدور المجتمعى للوزارة وتنشيط فاعليات الرياضة داخل المجتمع.

ونفذت المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية برنامج لجميع سكان الحي المحيط بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة لتنفيذ يوم رياضي جري ومشي وتمرينات رياضية وترويحية لجميع المراحل السنية والذي ينفذ أيام الجمعة من كل أسبوع.

أشرف على البرنامج الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوى، وكيل المديرية للرياضة.

وشارك في اليوم الرياضى عدداً من الشباب في مراحل سنية مختلفة وعدد كبير من السيدات والأطفال مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

يوم رياضى فى شبرا الخيمه
يوم رياضى فى شبرا الخيمه
يوم رياضى فى شبرا الخيمه

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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