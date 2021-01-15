شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «ضمان جودة التعليم والاعتماد» يختتم زيارته الميدانية لـ «طب جنوب الوادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم فريق المراجعين الخارجيين التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التي تهدف لاعتماد كلية الطب بقنا زيارته تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والذي قام باستقبال فريق الزيارة بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور على غويل القائم بعمل عميد كلية الطب، بأن فريق الزيارة تشكل برئاسة الدكتوره مايسة عباس محمد عامر أستاذ طب الأطفال ومؤسس وحدة الجودة في طب الإسكندرية، بعضوية كلا من الدكتوره صفاء عبدالحميد المنيزع، أستاذة طب الأطفال ووكيل كلية طب بنات الأزهر لشؤون التعليم السابق، والدكتوره دينا شوقي الزفزاف- أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل- ومدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، والدكتوره مديحة واصف محمد على- أستاذ الطب الشرعي والسموم ومدير مركز التخطيط الاستراتيجي جامعة الزقازيق، والدكتوره وفاء أحمد ابراهيم زهران- أستاذ الميكروبيولوجي ووكيل كلية طب المنوفية لشؤون التعليم والطلاب السابق.

وأضاف عميد الكلية، أن الزيارة امتدت لمدة ثلاثة أيام شملت زيارة افتراضية وزيارة ميدانية حيث تمت خلال الزيارة مراجعة كافة الوثائق وفحص جميع موارد الكلية المادية ومعاملها وقاعاتها.

فيما التقى الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، بإدارة الكلية ومدير وحدة الجوده بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين لعرض البيان الختامي للزيارة.