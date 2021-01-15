شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مشروع تطوير المحليات بـ«التخطيط» يزور الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه وفد مشروع تطوير المحليات، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة اللواء محمد عزى المشرف العام على المشروع، إلى محافظة الغربية لمتابعة خطوات المشروع بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للمحافظات كافة بشأن عملية تطوير المحليات وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات.

وتابعت السعيد أن الوزارة تسعي من خلال المشروع لتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير على المواطنين عملية الحصول على الخدمات إلى جانب تدريب العاملين على آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزيارة شهدت عقد اجتماعًا مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لعرض مؤشرات الأداء للمحافظة وكيفيه ضبط مؤشر المتحصلات الماليه للمحصلين الخارجيين.

وتابع عزي أنه تم عقد اجتماعًا أخر بمدينة قطور لمتابعة مستوي التدريب على التطبيقات والمقرر الانتهاء منه نهايه الشهر الحالي، وسيتم بدأ العمل في الديوان العام خلال الشهر القادم.