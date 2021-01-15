شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار لافتات دعم للأطقم الطبية بالمنصورة.. و«أمين الأطباء» : «شكرا للى افتكرنا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«شكرا.. أنتم أبطالنا الحقيقين».. لافتات بحجم كبير انتشرت أمام المستشفيات بمدينة المنصورة، لتوجيه الشكر للأطقم الطبية في مستشفيات العزل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تحت عنوان «حملة دعم الأطقم الطبية» .

وحملت اللافتات عبارات الثناء والتأييد للأطباء والتمريض لما يبذلوه من مجهود في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومنها: «من أبناء مدينة المنصورة، حبينا نقول لكل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، وكل مستشفيات مصر، شكرا، قلوبنا ودعائنا معكم دائما»، و«من المنصورة بنقولكم شكرا أطباء وتمريض، في مستشفيات العزل».

ولاقت اللافتات قبول وسعادة بين الأطباء والعاملين بالمستشفيات بمحافظة الدقهلية، وقاموا بنشرها على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل مؤكدين أنها لفتة طيبة ولها عظيم الأثر في نفوسهم.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «صور اللافتات» وسط ترحيب من المتابعين مؤكدين أنها لمسة طيبة في ظل ما يواجهه الأطباء والتمريض من مخاطر بمستشفيات العزل، وقال أحدهم: «المنصورة بتقول شكراً لتمريض وأطباء وموظفي أبطال مستشفي العزل».

وعلق الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة أطباء الدقهلية على اللافتات: «حملة محترمة في المنصورة بتقول شكرا لأطباء مصر وأطباء المنصورة والأطقم الطبية.. الناس اللي تعبانة وعليها حمول جبال، أقسم بالله.. اشكروا الأطباء اللي كل يوم بينزفوا.. شكرا للى افتكرنا».

وطالب عدد من المتابعين «بتقدير حجم الأخطار التي يتعرض لها الأطقم الطبية وأسرهم وقال أحدهم :»كل واحد منهم بيشتغل لوجه الله محتاج يتعامل باحترام بس ويتقدر حجم الريسك اللي بياخده كل يوم هو وأهله كل يوم، ويكونوا في أول صفوف الناس المستحقة للدعم والمسحات واللقاح، زي ما كانوا في أول صفوف المواجهة ورحمة الله على كل شهيد راح في سبيل أداء واجبه«.

وقال ثاني: «شكرا كتير أوي أوي، مافيش أي كلام يوفيهم حقهم، ربنا يحفظهم ويحفظ عائلاتهم ويبارك فيهم»، بينما اعترض حساب يحمل اسم «داليا زايد» على اللافتات قائلة: «مش عايزين يفط احنا عايزين اللقاح وياريت حاجة محترمة وبسرعة».

ولم تتبنى أي جهة اللافتات التي انتشرت أمام المستشفيات والتي لم تحمل أي توقيع سوى هاشتاج #حملة_دعم_الأطقم_الطبية

وكانت نقابة أطباء الدقهلية رصدت وفاة 57 طبيب خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بمستشفيات الدقهلية خلال عامي 2020/2021، وأعدت لوحة شرف تحمل صور وأسماء شهداء الجيش الأبيض من الأطباء، بخلاف من فقدوا حياتهم من التمريض ورجال الإسعاف بسبب الإصابة خلال مواجهة الفيروس.

انتشار لافتات الدعم والتأييد للأطقم الطبية بالمنصورة

انتشار لافتات الدعم والتأييد للأطقم الطبية بالمنصورة

انتشار لافتات الدعم والتأييد للأطقم الطبية بالمنصورة

انتشار لافتات الدعم والتأييد للأطقم الطبية بالمنصورة

انتشار لافتات الدعم والتأييد للأطقم الطبية بالمنصورة