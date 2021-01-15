شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يؤدي صلاة الجمعة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، صلاة الجمعة بمسجد الإستاد الرياضي بكفر الشيخ.

كان محافظ كفر الشيخ استقبل الوزير لبحث عدد من الموضوعات الرياضية والشبابية على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ والوزير منشآت نادى «سيتى كلوب» الجديدة التابعة لشركة استادات القابضة بنادي كفر الشيخ الرياضي، وبعدها يتوجه إلى شبين الكوم لزيارة نادى سيتى كلوب، وحضور المؤتمر الصحفي لوزير الشباب والرياضة ومحافظي كفر الشيخ والمنوفية.